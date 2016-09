Promi Big Brother: Atemloser Mario Basler versucht sich mit Cathy Lugner im sportlichen Duett

Morgen ist es so weit: Dann steigt das Finale von Promi Big Brother. Viele dürfte das freuen. Die einen weil sie es vor Aufregung kaum mehr abwarten können, die anderen weil der Wahnsinn endlich ein Ende hat. Unvergesslich die Dramen, die wir erleben durften oder mussten. Etwa als der Ex-Eintracht-Trier-Trainer Mario Basler eine Kandidatin bei einem Spiel zumindest nach deren Aussage blutig schlug oder der Terror, der der Ex-Wittlicherin Cathy Lugner im Gesicht anzusehen war, als sie widerstrebend die faltigen Lippen ihres Göttergatten Richard küssen musste. Promi Big Brother bescherte uns auch dieses Mal Bilder, die wir nicht wieder vergessen können, selbst wenn wir wollen.Kurz vor Schluss mussten am Mittwoch gleich zwei Z-Promis die illustere Runde verlassen: Die beiden Schauspieler Isa Jank und Joachim Witt. Unsere lokalen Promis Cathy Lugner und Mario Basler durften bleiben.Das gab Mario Basler die Chance mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Jessica Paszka über ihre - oh Wunder, oh Wunder - operierten Brüste zu sprechen. Ob von Jessicas Operation denn eine Narbe geblieben wäre, wollte Mario Basler wissen. Statt einfach darauf zu antworten machte die Blondine kurzen Prozess und lüftete ihr Bikinioberteil. Nein, der ehemalige Fussballprofi konnte keine Narbe sehen. Ja klar, als hätte Macho-Mario bei dem Anblick noch auf Narben geachtet.

Immerhin raubte Jessica Paszka Mario Basler dieses Mal nicht vollständig den Atem. Gemeinsam mit Cathy Lugner konnte der einst gefeierte Fußballstar ein Duell für sich entscheiden, das Ausdauer und Kondition verlangte. Nachdem Mario Basler und Cathy Lugner sich auf einem Tandem-Fahrrad ins Ziel gestrampelt hatten, rang Basler sichtlich nach Atem. Trotzdem fiel ihm nicht anderes ein, als fragend "Zigarette?" zu japsen. Hätte der Nikotin-Junkie im Vorfeld mal besser auf die Glimmstängel verzichtet, hätte er möglicherweise in den sportlichen Duellen eine bessere Figur machen können.Es bleibt also spannend, wie es mit unseren lokalen Promis weitergeht. Gelingt es ihnen bei der Entscheidung heute Abend im Haus zu bleiben, haben sie große Chancen darauf, das Haus als Gewinner zu verlassen.