Promi Big Brother: Cathy Lugner und Mario Basler sind im Finale - jetzt winken 100 000 Euro Siegprämie

14 Tage lang haben es der ehemalige Cheftrainer von Fußball-Regionalligist Eintracht Trier Mario Basler und die in Wittlich geborene Cathy Lugner im berühmtesten Fernsehknast Deutschlands ausgehalten. Jetzt sind unsere beiden lokalen Promis im Finale und haben damit die Chance auf einen Gewinn von 100 000 Euro. In der letzten Sendung vor dem Finale gaben sie noch einmal alles.



Eine große Überraschung ist es nicht, dass beide es bis ins Finale geschafft haben. Schließlich hatten sie in den vergangenen zwei Wochen ordentlich für Trubel gesorgt. Cathy Lugner legte ein tränenreiches Ehe-Geständnis ab. Am Ende ließ Big Brother sogar Göttergatten und Bau-Mogul Richard Lugner aus Wien einfliegen. Um in der letzten Sendung möglicherweise noch einige Zuschauersympathien zu gewinnen, präsentierte Cathy Lugner sich gut gelaunt, tanzend im knappen Bikini.



Das gefiel Mario Basler. Er lobte Cathy Lugners "weltklasse Vorstellung" und ihren knappen Bikini. Überhaupt hat sich Mario Basler in den vergangenen zwei Wochen gern von seinen Mitbewohnerinnen vom kargen Container-Dasein ablenken lassen. Vor allem Ex-Bachelor Kandidatin Jessica Paszka raubte dem einstigen Fußballgott mehrmals den Atem.



Stichwort Atemnot. Seine sportlichen Fans dürfte Mario Basler mit seinem Auftritt in Promi Big Brother enttäuscht haben. Ausgerechnet bei Wissensfragen zum Thema Sport wusste der einstige Mittelfeldspieler, in einem Live-Duell, keine Antwort. Auf dem Laufband blieb ihm die Puste weg, er verlor das Duell. Später gelang es ihm zwar, einen weiteren sportlichen Zweikampf für sich zu entscheiden, trotzdem rang Basler nach der Tandem-Fahrt mit Cathy Lugner minutenlang sichtlich nach Atem.



Jetzt hofft Mario Basler wahrscheinlich darauf, dass seine Fans trotzdem für ihn anrufen. Um sicherzugehen gab er am Ende noch einmal alles. Er schwang auf der Mallorca-Party im Haus das Tanzbein, und duldete sogar Küsse von Uschi Glas' Rüpel-Sohn Ben Tewaag.



Heute Abend sehen wir, ob die Bemühungen unserer lokalen Promis belohnt werden.