Promi Big Brother: Mario Basler in Atemnot und Cathy Lugner auf der Suche nach Freunden

Halbzeit bei Promi Big Brother, Mario Basler muss an Tag 8 zittern. Nach einem Duell mit unentschiedenem Ausgang landete der ehemalige Eintracht-Trier-Coach am Freitag als erster Kandidat überhaupt auf der Nominierungsliste der Show. Nun liegt es in der Gunst der Zuschauer, ob Mario Basler weiterhin im Z-Promi-Container verweilen darf oder nicht.



Aber ist Mario angesichts der anstehenden Entscheidung etwa nervös? Sichtlich gereizt legt er sich vor der Entscheidung mit Robin Bade an: "Was bist denn du so aggro?", fragt der ehemalige 9Live-Moderator und katapultiert sich damit bei Basler endgültig ins Abseits. Am Ende aber darf der Trainer aufatmen, statt seiner muss Mitbewohnerin und Schauspielerin Dolly Dollar ausziehen. Und Mario Basler darf weiterhin für die Promi-Big-Brother-Mannschaft spielen - und kann auch an Tag 9 munter weiter gegen Robin Bade sticheln. Der spricht sogar von Mobbing.



Einst gefeierter Fußballstar, jetzt Kettenraucher



Um Mario Baslers Kondition scheint es hingegen nicht mehr allzu gut gestellt zu sein: Ausgerechnet in einem Sport-Duell verliert der frühere Mittelfeldspieler an Tag 10 gegen Mitbewohner Markus von Anhalt. Denn auf Wissensfragen zum Thema Sport weiß der Europameister keine Antwort. Und auf dem Laufband bleibt ihm die Puste weg. Hat etwa Ex-Bachelor-Kandidatin Jessica Paszka Mario Basler den Atem geraubt? Am Abend zuvor hatte sie ihm knapp bekleidet, in Stöckelschuhen, eine atemberaubende Tanzperfomance geboten.



Und so landet Mario Basler schon wieder im Abseits, also auf der Nominierungsliste von Promi Big Brother. Die Zuschauer machen aber lieber kurzen Prozess mit der Heulsuse Robin Bade. Er muss gehen, Basler darf bleiben.



Cathy fristet Container-Dasein



Und was macht eigentlich die gebürtige Wittlicherin Cathy Lugner? Nach der Furore in der ersten Woche um sie und Göttergatten Richard Lugner ist es ruhig geworden. Sichtlich betrübt fristet sie ihr Container-Dasein. Protz-Prinz Markus von Anhalt gefällt das gar nicht, er rät Cathy ihre Jogging-Hose abzulegen und sich mal wieder Schminke ins Gesicht zu klatschen. Es folgt die Unterstellung, Cathy hätte den österreichischen Baulöwen nur wegen seiner Millionen geheiratet. Natascha Ochsenknescht versucht hingegen die junge Wittlicherin aufzubauen. Bei der Frage ob sie eine beste Freundin habe, verneint Cathy Lugner und meint, dass sie mit ihrem Ehemann Richard auch nicht reden könne. Er rede den ganzen Tag nur über sich. Was folgt ist ein verzweifelter Aufruf an das Fernsehpublikum: "Wer will mein Freund sein?".



Eigentlich könnte doch Mario Basler einspringen: Anfangs hatte er ja gerne den Hobbypsychologen für Cathy Lugner und ihre Eheprobleme gemimt.