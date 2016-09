Promi Big Brother - Tag 7: Mario Basler im Abseits

Es ist aber auch unfair, Cathy Lugner wurde von ihren Mitbewohnern in den Luxusbereich gewählt. Mario Basler hingegen darf weiterhin in der Kanalisation verweilen. Dort stellt der große Bruder ihn und den Sohn von Uschi Glas, Ben Tewaag, vor eine schier unbezwingbare Herausforderung. Für jede halbe Stunde, in der es beiden gelingt, auf das Rauchen zu verzichten, erhalten die Kanalisationsbewohner verschiedene Lebensmittel. Eine durchaus verheißungsvolle Versprechung, wenn man bedenkt, dass es im Untergrund oft tagelang kaum etwas zu essen gibt. Doch bereits nach der ersten nikotinfreien halben Stunde zeigen sich erste Entzugserscheinungen bei Basler.



Er erinnert an einen kleinen Schuljungen, der verzweifelt versucht, bei den coolen Jungs Anschluss zu finden: Neuzugang und Teleshopping-Moderator Robin Bade. Immer wieder sucht er das Gespräch mit den Jungs aus der Raucherecke und löchert diese mit privaten Fragen. Mario Basler ist davon wenig angetan und zeigt "dem Neuen" die rote Karte. Schnell ist ein Spitzname gefunden, schließlich ist es von "Neuer" bis zu "Manuel" nicht mehr weit. Die Sticheleien gegen Robin Bade scheinen Basler und Tewaag eine willkommene Ablenkung zu ihren Entzugserscheinungen. Kleinlaut muss Robin Bade darum bitten, dass das Duo mit seinen Boshaftigkeiten aufhört.



Man könnte meinen, Karma hätte ihre Finger im Spiel - Jeder kriegt das, was er verdient. Und so landet Rüpel Mario nach dem Duell mit Kandidat Stephen Dürr trotz eines Unentschiedens im Abseits. Konkreter: auf der Nominierungsliste von Promi Big Brother. Damit könnte Basler der erste Kandidat sein, der die mehr oder weniger illustre Runde verlassen muss.



Ob Basler das Haus verlassen muss? Das erfahren Sie hier morgen.