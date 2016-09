Promi-Big-Brother-Teilnehmer Basler und Cathys Geschwister: Warum nach der Aftershow-Party die Polizei anrücken musste

Wer dachte, der Wahnsinn hätte am Freitagabend mit dem Promi-Big-Brother-Finale ein Ende gefunden, irrt sich gewaltig. Nach der letzten Ausstrahlung von Promi Big Brother überschlugen sich die Ereignisse: Mittendrin die gebürtige Wittlicherin Cathy Lugner und der der ehemalige Eintracht-Trier-Cheftrainer Mario Basler.Sie wollten sich nach der Aftershow-Party in Köln nur einen Döner holen: Mario Basler und die Ex-Frau von Uwe Ochsenknescht, Natascha Ochsenknescht. Wie die "Bild" berichtete, machten Cathy Lugners Geschwister den beiden aber einen Strich durch die Rechnung. Zuerst machten sie sich über Mario Basler und Natascha Ochsenknescht lustig, dann wollte Cathy Lugners Bruder sogar auf Mario Basler losgehen. Die Polizei musste anrücken. Cathy Lugner hätte nur daneben gestanden und nichts gemacht, gab Natascha Ochsenknescht an. Nicht gerade die feine Art. Schließlich hatte Mario Basler im Container stets ein offenes Ohr für die Probleme der Wittlicher Heulsuse.Cathy Lugner hat derzeit wohl andere Probleme. Nach den Turbulenzen im Haus mit Bau-Mogul Richard Lugner beschwerte sich der 83-jährige Wiener im Interview mit der "Bunte" darüber, dass "Spatzi" sich seit ihrem Auszug nur per SMS gemeldet hätte. Stattdessen sah man sie feiernd auf dem Oktoberfest in München. Mit dabei: Schönheitschirurg Professor Werner Mang.Nicht, dass die 26-Jährige sich am Ende noch jemand "Jüngeres" sucht. Schließlich ist der 67-Jährige nur 41 Jahre älter als Cathy und damit im Vergleich zu ihrem Göttergatten noch recht jung. Auf ihrem Facebook-Profil postete die Blondine ein Foto von sich und ihrer Begleitung beim Feiern und betitelte es mit "Danke für die Unterstützung. Werner kennt meine Nummer von Promi Big Brother schon auswendig". Findet Cathy Lugner bei Dr. Mang die Unterstützung, die sie bei ihrem Baulöwen so lang vermisst hat?Wie es jetzt um die Ehe der Lugners steht, ist weiterhin ungewiss. Richard Lugner beklagte im Interview mit der "Bunte", dass er nicht wisse wie es weitergehe.