Raten Sie mal, wer am Heiligabend kein «Aschenbrödel» guckt...

Alle Jahre wieder ist es Fernseh-Tradition: Wenn der Kultfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» am Heiligabend ausgestrahlt wird, kleben Hunderttausende kleine und große Märchenfans vor der Glotze. Kaum jemand ahnt, bei wem die Mattscheibe an dem Abend dunkel bleibt: Es ist die Hauptdarstellerin des Films, die Tschechin Libuše Šafránková.



Dabei gilt das Werk von 1973 auch in ihrem Land als Weihnachts-Klassiker im TV. «Wir sind eine große Familie und diese christlichen Feiertage feiern wir seit Jahren traditionell», sagte die heute 63-jährige Šafránková der Deutschen Presse-Agentur. «Der Fernseher wird am Heiligen Abend nicht eingeschaltet, das haben auch meine Märchen nicht geändert.»



Eine Übersicht der Sendetermine von «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» 2016:



Freitag, 23.12. um 23.30 Uhr beim WDR

Samstag, 24.12. um 12.10 Uhr im Ersten

Samstag, 24.12. um 16.05 Uhr beim WDR

Samstag, 24.12. um 20.15 Uhr beim RBB

Samstag, 24.12. um 20.15 Uhr bei One

Samstag, 24.12. um 23.15 Uhr beim HR

Sonntag, 25.12. um 08.05 Uhr beim SWR

Sonntag, 25.12. um 08.35 Uhr beim BR

Sonntag, 25.12. um 08.45 Uhr beim NDR

Sonntag, 25.12. um 10.15 Uhr im Ersten

Montag, 26.12. um 09.00 Uhr beim RBB

Montag, 26.12. um 16.05 Uhr beim MDR

Österreich/ORF1: Donnerstag, 8.12. um 9.00 Uhr

Schweiz/SRF1: Samstag, 24.12., 13.10 Uhr und Montag, 26.12.,16.15 Uhr