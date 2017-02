Ryanair hat heute bekannt gegeben, dass sie ab kommenden Winter die Flüghäfen Tel Aviv und Eilat Ovda in Israel anfliegen wird. Vom Hahn aus soll es von da an zwei Mal die Woche nach Eilat Ovda in der Nähe des Roten Meeres gehen. Eine Hahn-Sprecherin bestätigte die Verbindung.