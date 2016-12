Sänger Georg Michael tot  ein Leben in Extremen ?

George Michaels Leben war stets von Hoch und Tiefs geprägt. Selbst ganz zu Anfang ‎seiner Karriere, als er in den 80er Jahren mit «Wham!» ebenso glatt und sauber wie seine Musik ‎wirkte, rumorte es in ihm. Denn während er seine Rolle als Frauenschwarm nach Außen perfekt ‎spielte, haderte er damit, seine Homosexualität verstecken zu müssen. Musikalische Erfolge auf der ‎einen Seite, private Skandale und Gesundheitsprobleme auf der anderen – seine Fans waren häufig in ‎großer Sorge um ihn. Jetzt starb der Popsänger («Last Christmas») überraschend in seinem Haus in ‎London – ausgerechnet zu Weihnachten. Er sei friedlich eingeschlafen, wie sein Publizist am Sonntag ‎betonte. ‎



Eine Lungenentzündung brachte den Superstar, der mit Songs wie «Faith» und «Freedom» weltweit ‎berühmt wurde und Millionen Platten verkaufte, bereit 2011 in Wien dem Tode nahe. Eigentlich hatte ‎er sich wieder erholt, seine Erfahrungen sogar im Song «White Light» verarbeitet und war unter ‎anderem bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London 2012 aufgetreten. Doch dann ‎wieder ein Schock: Der Sänger fiel aus einem fahrenden Auto auf die Autobahn. Was genau passiert ‎war, wurde nie so richtig geklärt. Viele fragten sich: Was ist bloß los mit George Michael?

Michael war schon mehrfach mit Drogen im Blut hinter dem Steuer unterwegs, musste deshalb seinen ‎Führerschein abgeben, Sozialstunden ableisten und 2010 sogar acht Wochen ins Gefängnis. Manchmal ‎schienen sich die Wogen in seinem Leben dann wieder zu glätten.

George Michael lebte schon immer in Extremen - doch den Sympathien für ihn tat das keinen Abbruch. ‎Rund um sein Haus im Norden Londons hatte sich zwischenzeitlich eine bunte Gemeinde von ‎berühmten Freunden angesiedelt, darunter Model Kate Moss. Der Sänger hatte fast sein ganzes ‎Leben in London verbracht. Als Sohn eines griechischen-zypriotischen Einwanderers und einer ‎Engländerin wurde er in der britischen Hauptstadt auch geboren.‎



Nach den großen «Wham»-Erfolgen mit Schulfreund Andrew Ridgeley erlebte er in den 90er Jahren ‎viele persönliche Schicksalsschläge - vor allem der Tod seiner Mutter und seines Lebensgefährten ‎stürzten ihn in tiefe Krisen, wie er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa erzählte: «So ‎vielen Menschen, die ich liebte, passierten schreckliche Sachen. Es war fast bizarr.»

Seine eigene Biografie auf seiner Internetseite jedenfalls eröffnete Michael mit symbolträchtigen ‎Worten: «Alle wissen, wer George Michael ist. Oder zumindest denken sie, sie wissen es.» ‎