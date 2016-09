Sammelbecken der Frustrierten: AfD hat sich von der eurokritischen Partei zur rechtspopulistischen Bewegung entwickelt

Trier. Die AfD hat sich in den vergangenen Monaten radikalisiert. Das sagt der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun. Nach dem Abgang von Parteimitbegründer Bernd Lucke im vergangenen Jahr hätten sich in der AfD klar die (rechts)populistischen Positionen durchgesetzt. Grund dafür: die Unzufriedenheit von Teilen der Bevölkerung mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, allen voran die der Bundeskanzlerin. Die AfD sei seit ihrer Gründung im Februar 2013 "eine Koalition vieler Akteure aus dem rechten Spektrum mit unterschiedlichen Zielvorstellungen und Schwerpunkten", gewesen, stellt der Mainzer Parteienforscher Kai Arzheimer fest.

Erste Wahlerfolge

Die von Lucke und seinem damaligen Vize Hans-Olaf Henkel propagierte Eurokritik und die Forderung nach der Rückkehr zur D-Mark sei "erstaunlicherweise für viele Bürger schlicht nicht wichtig genug" gewesen, so der Mainzer Experte. Selbst während der Griechenlandkrise sei das Vertrauen in Merkel und die große Koalition groß gewesen.Nachdem die AfD bei der Bundestagswahl 2013 mit 4,7 Prozent das stärkste Ergebnis einer gerade erst neu gegründeten Partei erreichte, schaffte sie ein Jahr später mit 7,1 Prozent den Einzug in das Europaparlament. Bei den ebenfalls 2014 stattgefundenen Landtagswahlen in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen gelang der AfD der Sprung in die jeweiligen Parlamente.Trotz dieser Erfolge haben sich die rechten Kräfte um den thüringischen Parteichef Björn Höcke nach einem Putsch gegen Lucke durchgesetzt und damit den Weg freigemacht für Populisten wie Parteichefin Frauke Petry und ihre Vize-Chefin Beatrix von Storch.Lucke und Henkel haben danach die Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Alfa) gegründet. Auch in Rheinland-Pfalz hat das zur Spaltung der bis dahin politisch bedeutungslosen AfD geführt. Der damalige Landeschef Uwe Zimmermann aus Saarburg wechselte zu Alfa, Nachfolger bei der AfD wurde Uwe Junge. Der Bundeswehroffizier steht ebenfalls für die nationalistisch und erzkonservative Ausrichtung der Partei. "Der dramatische Anstieg der Asylbewerberzahlen in Deutschland war für die AfD, wie ihr Bundesvize Alexander Gauland sagte, ein ‚Geschenk’", sagt der Parteienforscher Arzheimer. Das Flüchtlingsthema habe der Partei einen neuen Schub verliehen, sagt auch Jun. "Viele Wähler sind unzufrieden darüber, wie die etablierte Politik mit dem Flüchtlingsthema umgeht." Mittlerweile sei neben der Kritik an der Flüchtlingspolitik bei der AfD noch eine deutlich islamkritische Haltung hinzugekommen.Henkel hat sich mittlerweile klar von der AfD distanziert. "Wir haben ein richtiges Monster erschaffen", sagte er im vergangenen Jahr. Er sieht seine ehemalige Partei als "eine Art NPD-light, vielleicht sogar identisch mit der NPD".Nachdem die AfD im März mit 12,6 Prozent auf Anhieb den Sprung in den rheinland-pfälzischen Landtag geschafft hat, ist festzustellen, dass die Partei dort zwar stellenweise nationalistische Töne schwingt, wenn etwa Partei- und Fraktionschef Junge mehr "deutsche Leitkultur" fordert. Gleichzeitig steht die Partei für ein überholtes Familienbild. So kritisierte der AfD-Landesvorsitzende Junge die Pläne einer besseren Ferienbetreuung für Kinder, die Landesregierung wolle damit Familien schwächen und bevormunden. Junge sprach dabei von einer "Denke wie von Margot Honecker", der langjährigen DDR-Ministerin für Volksbildung. Der Trierer Experte Jun sieht darin die eindeutig populistische Haltung der AfD nach dem Motto: "Wir für das Volk und gegen die etablierten Parteien."Das zeigt sich auch in der jüngsten Pressemitteilung des AfD-Landtagsageordneten Martin Schmidt zum Jahrestag von Merkels "Wir schaffen das": "Die für die ein funktionierendes Staatswesen und eine tragfähige Solidargemeinschaft unabdingbare weitgehende Homogenität der Einwohner hinsichtlich Sprache, Werten und verbindendem Nationalbewusstsein weicht zusehends." Falls sie sich nicht noch weiter radikalisiere, habe die AfD die Chance, glaubt Jun, sich im Parteiensystem zu etablieren. "Die CDU unter Merkel besetzt viele autoritäre Positionen nicht mehr. Es gibt aber ausreichend Wähler, die diese Positionen noch favorisieren. Und die finden sie nun in der AfD." Besonders besorgniserregend findet Jun diese Entwicklung nicht. "Das ist im europäischen Vergleich ein Stück Normalität." Es handele sich um eine Entwicklung, wie sie sie in vielen europäischen Ländern aber auch in den USA in den vergangenen Jahren gegeben hat. "Natürlich wird das Auftreten von rechtspopulistischen Parteien in Deutschland aufgrund unserer Vergangenheit immer noch kritischer gesehen als in anderen Ländern."Politikwissenschaftler Arzheimer meint: ",Dazugehören’ zum etablierten Parteiensystem wird die AfD in den nächsten vier bis fünf Jahren sicher nicht." Parteien wie die DVU, die Republikaner oder auch die Piraten hätten in der Vergangenheit ebenfalls Wahlerfolge erzielt, "die damals als beunruhigend empfunden wurden, ohne dass sie sich dauerhaft etabliert hätten."Die AfD hat sich zu einem Sammelbecken von frustrierten Wählern aller Parteien und Protestlern gegen die etablierte Politik entwickelt. Auffallend bei den AfD-Wählern ist, dass sich darunter viele ehemalige FDP- und Linke-Anhänger befinden. Die meisten, die der Partei ihre Stimme geben, stammen eher aus der Ober- und Mittelschicht mit einem vergleichsweise hohen Einkommen und einer hohen Schulbildung. Der Erfolg der AfD basiere vor allem darauf, dass bei ihr keine sichtbaren Verbindungen zum klassischen Rechtsextremismus bestünden, sagt Arzheimer. Es gebe in Teilen der Bevölkerung eine diffuse Angst und Skepsis gegen das, "was man Multikulturalität nennt", begründet Jun die Hinwendung zu rechtspopulistischen Positionen.Genau wie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind auch vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern massenhaft Werbezeitungen für die AfD verteilt worden. Die Partei bestreitet wie bei den vorangegangenen Wahlen, diese in Auftrag gegeben zu haben oder damit in Verbindung zu stehen. Dahinter steckt der "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten". In Rheinland-Pfalz hat dieser nach eigenen Aussagen vor der Wahl im März rund 80 Prozent der Haushalte mit dem Blatt beliefert. Experten gehen davon aus, dass diese Art der Wahlkampfhilfe über eine Million Euro gekostet hat. Auf der Internetseite des Vereins finden sich auch zahlreiche angebliche Unterstützter aus Rheinland-Pfalz, die jedoch dort nicht mit vollem Namen genannt werden. Klar ist, die AfD erhält neben der staatlichen Parteiefinanzerung auch Geld aus der Wirtschaft. So soll ein Hamburger Reeder der Partei Kredite gewährt haben. Auch Parteimitbegründer Hans-Olaf Henkel soll eine Million Euro auf Darlehensbasis geliehen haben. Außerdem hatte die AfD einen Goldhandel eröffnet. Sie verkaufte Goldmünzen und finanzierte mit dem Gewinn ihre Parteiarbeit. Der Bundestag untersagte Ende vergangenen Jahres diese Parteienfinanzierung. wie