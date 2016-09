Schauspieler Hilmar Thate stirbt mit 85

Der Film- und Theaterschauspieler Hilmar Thate ist tot. Thate, Ehemann von «Paul und Paula»-Star Angelica Domröse, war ein Star in der DDR, feierte aber auch im wiedervereinigten Deutschland große Erfolge. Als «Der König von St. Pauli» begeisterte er das Fernsehpublikum. Das Angebot, «Tatort»-Kommissar zu werden, lehnt er ab. Zuletzt war Thate in dem Kinofilm «Hitlerkante» (2005) zu sehen.



Zu DDR-Zeiten brillierte Thate im Fernsehen als aufmüpfiger Landwirt «Daniel Druskat» mit Manfred Krug als Film-Gegenspieler. Am Theater arbeitete der in Dölau bei Halle geborene Thate mit Regiegrößen wie George Tabori und Ingmar Bergman zusammen. Der Schauspieler überzeugte als «Mephisto» und feierte als «Richard III.» einen seiner größten Bühnentriumphe.



Hilmar Thate und Angelica Domröse waren seit 40 Jahren verheiratet. Sie wurden als glamourösestes «DDR-Film-Traumpaar» verehrt. In den vergangenen Jahren war es allerdings still um die zurückgezogen in Berlin lebenden Schauspieler geworden.