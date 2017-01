Sechs junge Leute tot in Gartenlaube gefunden

Die Todesursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Es liegen derzeit keinerlei Hinweise vor, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würden.Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg habe der Besitzer des abgelegenen Gartengrundstücks am Sonntagvormittag die Toten entdeckt - darunter auch seine eigenen Kinder. Die Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen zur Todesursache.Kurz nach 11 Uhr am Sonntagvormittag habe der Mann seinen Sohn und seine Tochter sowie vier weitere junge Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren aus den Landkreisen Main-Spessart und Schweinfurt leblos in den Räumen seines Gartenhauses gefunden. Seine Kinder hatten hier am Vorabend eine private Feier veranstaltet. Nachdem der Vater bis in die Morgenstunden keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, wollte er nachsehen ob alles in Ordnung sei.Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod der jungen Frauen und Männer feststellen. Um die Verständigung und Betreuung der Angehörigen kümmern sich zur Stunde Polizeibeamte und Notfallseelsorger sowie die örtlichen Pfarrer der Gemeinde Arnstein. Die Kriminalpolizei Würzburg hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen aufgenommen.