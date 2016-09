Spatzi hat die Koffer schon gepackt: Cathy Lugner zieht in die Fernseh-Wohngemeinschaft Promi Big Brother  Auch Basler dabei

Die Promi-WG geht in eine nächste Runde. In die vierte, um genau zu sein. Der Fernsehsender Sat.1 zeigt eine neue Staffel von „Promi Big Brother“. Wieder ziehen bekannte Kandidaten zusammen, um eher gegen- als miteinander zu leben. Und wieder gehen wilde Spekulationen unter den Fans des Formats los. Wer zieht ein? Und noch wichtiger, wer könnte potenziell für den meisten Zoff sorgen? Häufig sind die zuvor vermeldeten auch tatsächlich die späteren Kandidaten. „Kein Kommentar“, heißt es wie üblich vor einem Staffelstart beim „Promi Big Brother“-Heimatsender Sat.1.



„Es wurde noch nie so viel falsch spekuliert“, meldete sich jetzt Désirée Nick zu Wort. Die neue Co-Moderatorin an Jochen Schropps Seite kennt die Abgründe der „härtesten Herberge Deutschlands“ noch als Kandidatin aus dem letzten Jahr. Wer auch immer nun einzieht: Nick sinnt auf Rache. „Ich bin allergisch gegen alles Hässliche – und das Camp ist voll von hässlichen Feinden“, sagte sie einer Fernseh-Zeitschrift. Ob die gebürtige Wittlicherin Cathy Lugner, die in die Wohngemeinschaft einziehen wird, auch mit dem Zorn der Nick zu rechnen hat? Im Volksfreund-Interview (siehe Extra) wirkt sie zumindest noch entspannt. Die Ehefrau des Wiener Baulöwen Richard Lugner, der sie beim Kosenamen „Spatzi“ nennt, ist eine von fünf Kandidaten, die bereits die Koffer gepackt haben. Darunter sind auch Uschi-Glas-Sohn Ben Tewaag, die Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Natascha, Sänger Joachim Witt („Der goldene Reiter“) und Ex-Fußballprofi Mario Basler, der in Trier noch gut bekannt ist: zwischen 2008 und 2010 trainierte der frühere Nationalspieler die Eintracht. Zum Kreis der heiß gehandelten Mitspieler gehören noch der adoptierte Prinz Marcus von Anhalt, Transfrau Edona James und „Eis am Stiel“-Darsteller Zachi Noy.

Auf einen jedoch müssen sie alle verzichten: Little Bro. Der Hamster war zwei Jahre im Haus dabei, mit den C-Z-Promis auf Du und Du – und musste sich alle Geschichten anhören. Vor ein paar Wochen segnete er jedoch das Zeitliche.



Fest steht aber, dass diesmal alles noch ungerechter werden soll. Noch nie sei das Gefälle zwischen „Oben“ und „Unten“ so groß gewesen, von der „härtesten Staffel aller Zeiten“ ist bei Sat.1 die Rede. Das offizielle Werbeplakat zeigt jedenfalls einen roten Teppich, der in einen Gulli führt.

Die gebürtige Wittlicherin Cathy hat im September 2014 den Baulöwen Richard Lugner in Wien auf Schloss Schönbrunn geheiratet. Das ehemalige Playmate war damals 24 Jahre, der Millionär 81 Jahre alt. Das Paar lebt zusammen mit Cathys Tochter aus früherer Beziehung in Wien. sbra



Drei Fragen an Millionärsgattin Cathy Lugner.

Das Kurzinterview führte Volksfreund-Redakteur Hans-Peter Linz.



Wie bereiten Sie sich denn vor?

Cathy Lugner: „Also auf so was kann man sich gar nicht vorbereiten. Ich bin ich, und das wird so bleiben. Wer sich bei Big Brother verstellt, der wird schnell scheitern.“



Haben Sie etwas Besonderes in Ihrem Reisegepäck dabei?

Lugner: „Ich nehme zwei, drei persönliche Gegenstände mit. Dazu gehören auf jeden Fall ein Kuscheltier meiner Tochter und natürlich ein Bild von ihr. Ansonsten versuche ich so zu packen wie immer. Alles andere entscheidet ja der „Große Bruder.“



Und was sagt Ihr Mann Richard Lugner zu Ihrem Abenteuer bei Sat.1?

Lugner: „Richard hält nicht viel von solchen Shows. Aber ich wünsche mir natürlich, dass er mich dabei unterstützt.“