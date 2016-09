Sprengstoff-Alarm an der deutsch-österreichischen Grenze: Polizei findet Waffen in einem Auto

Polizeifahrzeuge stehen am 30.09.2016 bei Kiefersfelden (Bayern) an einer Kontrollstelle. «Sprengstoffähnliche Gegenstände» sind dort in der Nacht in einem Auto auf der Autobahn 93 gefunden worden und haben einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Foto: Josef Reisner (dpa)