Stunt bei holländischem «Wetten, dass..?» weckt böse Erinnerungen

Ein spektakulärer Stunt bei der niederländischen Version von «Wetten, dass..? weckt Erinnerungen an ein dunkles Kapitel der in Deutschland abgesetzten Fernsehshow. Einer der Teilnehmer der Sendung, die am Samstag ausgestrahlt wird, springt mit einem Salto über einen auf ihn zufahrenden Sportwagen. Die Wette erinnert an den Unfall von Samuel Koch, im Dezember 2010 mit Stelzen in der Sendung «Wetten, dass..?» über ein Auto springen wollte und sich dabei schwer verletzte. Einen entsprechenden Bericht der «Bild-Zeitung» (Mittwoch) bestätigte die Firma Facility House, die auf ihrer Webseite ein Foto des gefährlichen Stunts zeigt.

Mit der Sendung vom kommenden Wochenende beginnt Sylvie Meis (38) ihre Arbeit als Co-Moderatorin der Show. «Als ich von der Wette gehört habe, war ich schockiert», wurde Meis von «Bild»-Zeitung zitiert. «Aber ich habe leider keinen Einfluss auf die einzelnen Wetten.» Der Niederländer, der im Gegensatz zu Koch keine Stelzen benutzte, überstand den Sprung ohne Zwischenfall. Meis moderiert «Wedden Dat Ik Het Kan!» an der Seite von Jernoen van der Boom (44).