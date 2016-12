TV-Promifragebogen: Warum sie Barbie nacheifert - Heute: Cathy Lugner

Glück heißt für mich, … unabhängig und gesund zu sein.



Mein größtes Vorbild ist… Barbie, weil jeder sie so liebt, wie sie eben ist.



Wer mich richtig ärgern will, der … belügt mich.



Wenn ich mich richtig ärgere, reagiere ich mich ab, indem … ich über meinen Ärger mit meiner Familie spreche. Reden hilft mir ungemein, den Frust los zu werden.



Meine schlechteste Eigenschaft ist … Manchmal bin ich leider zu naiv.



Der größte Fehler in meinem Leben war … Bisher gab es keine großen Fehler.



Die beste Entscheidung in meinem Leben war … meine Tochter Leonie auf die Welt zu bringen.



Der schönste Platz in Trier ist … die Porta Nigra, weil ich dieses historische Gebäude einfach schön finde und im Sommer gerne dort mit meiner Tochter spazieren ging.



An Trier gefällt mir gar nicht, dass … Gibt es nichts.



Wenn ich einem Amerikaner Trier beschreiben soll… Historisch, romantisch.



Trierer Platt ist für mich … etwas, das ich nicht anwende.



Bei der Entscheidung zwischen Viez, Wein und Bier … Bier zuhause mit meiner Familie und in der Bar gerne ein Glas Wein.



Mein Lieblingsautor heißt … Ich habe keinen Lieblingsautor. Ich lese gerne Bücher von Menschen, die reale Geschichten aus dem Leben erzählen. Aber natürlich besitze ich auch Shades of grey.



Im Fernsehen verpasse ich nie … meine eigene Doku-Soap. Sonst komme ich leider wenig zum TV schauen.



Die beste Schallplatte/CD aller Zeiten ist …Bravo-Hits aus den 90ern.



Wenn Bayern München gegen Borussia Dortmund spielt, … drücke ich Borussia Dortmund die Daumen!



Ohne mein Smartphone … bin ich lost! Mein halbes leben verbirgt sich in meinem Handy: Fotos, Kontakte, E-mails.



Ohne Facebook … wäre es langweilig.



Extra

Cathy Lugner, Jahrgang 1989, ist Doku-Soap- Darstellerin und Playmate. Bis zur Scheidung am vergangenen Mittwoch war die gebürtige Wittlicherin und gelernte Krankenschwester mit Richard „Mörtel“ Lugner (84) verheiratet. Sie hatte den österreichischen Baulöwen 2014 geheiratet. (kat)