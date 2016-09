TV Wissen wie...!: Vortrag über Gendiagnostik

Der Vortrag "GENiale Arzneimitteltherapie und GENdiagnostik" der "TV Serie TV Wissen wie...!" beschäftigt sich am Montag, 26. September, unter anderem mit der DNA-Analyse, der persönlichen Wahrscheinlichkeit für Lebensmittelunverträglichkeiten und genetisch bedingte Krankheiten. Hierbei geht es auch um Lactose(in)toleranz, Thrombose bis hin zu Alzheimer und Krebserkrankungen.



Dozent ist Dr. rer nat. Dipl.- Pharm. Benjamin Seibt Geschäftsführer der Dr. Seibt Genomics GmbH, Fachapotheker für Arzneimittelinformation und Dozent an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Termin in Kürze

Wann: Montag, 26. September 2016, 18 Uhr

Wo: Medienhaus Trierischer Volksfreund,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8 in Trier, Forum



Melden Sie sich an unter Tel. 0651 7199-285 (Montag bis Freitag 9 - 15 Uhr).



Die Veranstaltung ist kostenfrei.