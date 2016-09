Tag der Ersten Hilfe: Im Notfall zählt jede Minute

In über 150 Ländern findet am heutigen Samstag der 16. internationale Tag der Ersten Hilfe statt. Diese Aktion wird von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Erste Hilfe durchgeführt und soll das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Ersten Hilfe in der Bevölkerung stärken.Die Reanimation ist für ein Unfallopfer mit Herzstillstand überlebenswichtig. „Wir wissen, dass die Rettungskräfte in einer Großstadt um die acht Minuten brauchen, um am Unfallort zu sein. Wir wissen aber auch, dass ein Gehirn, das zwei Minuten ohne Sauerstoff ist, bleibende Gehirnschäden davonträgt“, betont Sven Gerling, Hauptbrandmeister und Pressevertreter der Berliner Feuerwehr.Trotz dieser schwerwiegenden Konsequenzen leisten in Deutschland Statistiken zufolge nur 17 Prozent der Menschen Erste Hilfe bei einem plötzlichen Herzstillstand.Dennoch gibt es auch Fälle, in denen die Erste Hilfe zu unterlassen ist. Gerling führt als Beispiel ein brennendes Auto an: „Wenn es ein Feuer an einem Auto gibt, das schon so weit fortgeschritten ist, dass man sich selbst verletzt, muss man es lassen [den Verletzten aus dem Auto zu ziehen] – so leid es einem tut.“ Der Selbstschutz muss also auch bei einer Ersten Hilfe gewährt bleiben.Anlässlich des Tags der Ersten Hilfe hat der Verband für bürgernahe Verkehrspolitik e.V. (VFBV e.V.) ein E-Book mit Experteninterviews zum Thema Erste Hilfe veroffentlicht. Weitere Informationen rund um das Thema Erste Hilfe sowie das E-Book zum kostenlosen Download gibt es auf dem Ratgeberportal autounfall.net