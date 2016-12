Tausende Euroscheine wirbeln durch die Luft - Geldregen auf der A 3 nahe Würzburg

(Würzburg) Ein 62-jähriger Brite hat auf der A3 bei Würzburg unfreiwillig einen Geldregen verursacht. Nach dem Tanken an einer Rastanlage legte der Mann an Heiligabend laut Polizei einen mit mehreren Tausend Euro gefüllten Geldbeutel auf das Autodach und fuhr dann weiter Richtung Süden in die Weihnachtsferien.