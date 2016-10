Trauriger Geburtstag für Richard Lugner - Ehe-Krise mit Cathy

ARCHIV - Der österreichische Baumeister Richard «Mörtel» Lugner (L) und seine junge Frau Cathy treffen am 12.02.2015 in Wien (Österreich) zum traditionellen Opernball im Grand Hotel ein. Foto: EPA/JENS KALAENE (zu dpa/lrs "Wittlicherin als First Lady? Lugner will Bundespräsident werden" vom 10.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Jens Kalaene (dpa-Zentralbild)