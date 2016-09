Treue Hündin wartet tagelang vor dem Krankenhaus auf ihr Frauchen

Die Hündin Maya wartet seit mehr als neun Tagen vor dem Eingang einer Klinik im spanischen Elda. Sie wird vom Klinikpersonal verpflegt. Ihr Frauchen muss sich in dem Krankenhaus wegen einer Blinddarmentzündung behandeln lassen. Foto: dpa

(Alicante) Seit mittlerweile neun Tagen liegt die Hündin Maya vor einem Krankenhaus in Spanien und wartet auf ihr Frauchen. Denn die ist auf dem Rückweg aus dem Urlaub an einer Blinddarmentzündung erkrankt und muss sich in der Klinik behandeln lassen.