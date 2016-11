Trierer Experte erklärt die Folgen der US-Wahl für radikale Bewegungen in Deutschland

Was bedeutet aus Ihrer Sicht der Wahlsieg von Donald Trump für die rechte Szene in Deutschland und in der Region Trier?



Woran liegt das?



Müssen wir denn nach der US-Wahl in Deutschland Angst haben, dass die rassistische Hetze in sozialen Netzwerken oder im realen Leben noch zunimmt?



Wer ist denn die Neue Rechte?



Die Identitäre Bewegung hat auch schon in Konz, Trier und Saarburg politische Propaganda-Aktionen gemacht. Wer steckt denn da dahinter?



Wie steht denn die AfD zu den Identitären?



Wie kommt es, dass vor allem junge Menschen darauf anspringen?



Was ist denn nun rechts oder rassistisch daran?



Der Syrer kann also aus Sicht der Identitären zu Hause machen, was er will, aber hat bei uns nichts zu suchen?



Sind die Mitglieder der Identitären Bewegung denn überhaupt gefährlich?



Funktioniert die Identität auch über Musik?



Wie kann man Rechtspopulisten entgegenwirken?



Nennen Sie dafür bitte ein Beispiel!



Welche Vorraussetzungen braucht es in einer Kommune, um Räume für solche Diskussionen zu schaffen?



Wie können die Parteien denn wieder mehr Leute für sich gewinnen?



Im Prinzip sind Sie also für mehr offene Konflikte innerhalb von Parteien sowie im Parlament und für das Aufgreifen von Randmeinungen?

Extra

Trier/Konz. Was ist eigentlich die neue Rechte - zum Beispiel die Identitäre Bewegung, die ihre Propaganda auch schon in der Region Trier verbreitet hat? Und: Wie funktioniert ihre Ideologie? Der TV hat mit dem Trierer Privatdozenten Dr. Markus Linden über Wege gesprochen, wie Demokraten Rechtspopulisten begegnen können. Das Gespräch hat unser Redakteur Christian Kremer geführt.Das ist eine unglaubliche Bestätigung für die rechte Szene, dass sie das wichtigste demokratische Land der Welt erobert hat. Es besteht aber gleichzeitig eine Gefahr für sie: Wenn Trump das durchzieht, was er angekündigt hat, und wenn das im Desaster enden sollte, färbt das auch negativ auf seine Unterstützer in Europa ab.Der populistische Effekt beruht ja darauf, dass man gerade nicht Bestandteil des Systems ist. In dem Moment, wo man an der Macht ist, trägt man negative Erscheinungsformen mit - zum Beispiel, wenn Trump nicht für mehr gut bezahlte Jobs sorgt.Ich habe den Eindruck, dass der Höhepunkt - insbesondere in den sozialen Netzwerken - schon überschritten ist. Die Hetze gegen Flüchtlinge hat sich verlagert zu einer Hetze gegen den Islam. Es besteht aber die Gefahr, dass die Neue Rechte in Deutschland stärker wird.Es gibt keine Einheitsfront, aber einen Konsolidierungsprozess bei den Rechtspopulisten. Da sind zum Beispiel Jürgen Elsässer vom AfD-nahen Compact-Verlag und Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik zu nennen. Außerdem gibt es die Identitäre Bewegung.Die Bewegung kommt aus Frankreich, und ihre Leitbegriff ist Souveränität. Sie wird verknüpft mit kultureller Identität, dem Ruf nach Grenzen und nach einer echten Volksdemokratie. Das ist intellektuell unterfüttertes völkisches Denken. In Deutschland ist der Österreicher Martin Sellner die entscheidende Bezugsperson der Bewegung. Er tritt regelmäßig auf den Kongressen des Compact-Magazins auf.Die AfD hat sich gegenüber der Bewegung geöffnet. Da besteht die Gefahr, dass die Identitäre Bewegung nun einen parteipolitischen Arm bekommt.Die meisten Sympathisanten werden über das Internet an die Bewegung herangeführt. Das funktioniert über Alternativmedien und Netzwerke. Entscheidend ist, dass es nicht mehr hip ist, ein Linker zu sein. Rechtssein hat heute etwas Subversives. Es ist eine neue popkulturelle Bewegung entstanden. Die Identitären sind ein zentraler Ansatzpunkt.Der Rassismus, der auf Facebook grassiert, wird von der Neuen Rechten angestoßen, aber nicht aktiv propagiert. Sie sagen, die Herkunftsnation ist wichtig, aber sie würden nicht sagen: Der Syrer ist ein Untermensch.Genau. Der soll nach Hause gehen und dort seine Familie verteidigen. Er darf aber nicht unsere Kultur unterwandern. Menschenrechte hat er dort, sie sind nicht universell - so die Ideologie dahinter.Ja. Weil sie ein attraktives Programm für Jugendliche haben. Es sind einfache Botschaften, die aber intellektuell untermauert sind. Den etablierten Parteien fehlen hingegen Programme, die Orientierung und eine politische Heimat bieten.Musik spielt eine große Rolle. Das ist aber eine Entwicklung, die schon länger zurückreicht - insbesondere zu Rechtsrockbands in Ostdeutschland. Das kommt nicht mehr so verstaubt daher wie die alte Marschmusik. Es ist ein modernes Angebot. Sehr bekannt ist zum Beispiel die Gruppe Frei.Wild, die das Identitäre scheinbar harmlos und massenkompatibel präsentiert, ohne klassisch "rechts" zu sein.Die Grenze zwischen einem rechtsradikalen Argument und dem Konservatismus muss anders gezogen werden. In dem Moment, wo man kritische Aussagen gegenüber der Flüchtlingspolitik in die rechtspopulistische Ecke drängt, nimmt man sich die Möglichkeit, rechte Argumente mit Fakten auseinanderzunehmen. Und Ausgrenzung führt zu Radikalisierung.Faktenbasierte Islamkritik ist nicht von vornherein rassistisch.Man muss die Leute mitdiskutieren lassen, auch wenn man ihre Ansichten nicht teilt. Rassistisch wird es, wenn ich nur mit Vorurteilen arbeite, die auf Abwertung aus sind.Ich plädiere dafür, auf kommunaler Ebene die Parlamente und auch die Parteien zu stärken. Das ist für mich der Königsweg, solchen populistischen und radikalen Ansichten entgegenzuwirken.Indem sie Konflikte und Ängste - zum Beispiel vor dem Islam - aufgreifen und keine Redeverbote erteilen oder Positionen von Anfang an ausschließen.Aufgreifen heißt aber nicht, dass man sie umsetzt! Man hat die Chance, seine Perspektive vorzutragen, aber wir versuchen sie zu widerlegen. Die Politiker dürfen eben nicht als einheitliche moralische Klasse mit dem Finger auf Andersdenkende zeigen. cmkPrivatdozent Dr.(43, Foto: privat) ist Politikwissenschaftler im Forschungszentrum Europa an der Universität Trier. Er arbeitet zum Themenbereich Theorie und Empirie der Demokratie und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Rechtspopulismus und digitale Öffentlichkeit. cmk