Verdächtiger im US-Bundesstaat Iowa nach tödlichen Schüssen auf Polizisten identifiziert

Ein Fahndungsfoto zeigte einen weißen Mann mit Bart. Am frühen Mittwochmorgen waren in der Stadt Des Moines zwei Polizisten an verschiedenen Orten erschossen worden. Die Polizei geht von einer gezielten Tat aus. Ein Sprecher sagte, es sehe so aus, als seien die Polizisten aus einem Hinterhalt angegriffen worden.