Viele Altgediente hören auf: Bundestag steht in diesem Jahr vor Generationenwechsel - Parlament erlebt wahren Aderlass an Prominenz

Bei der Union warso etwas wie das Urgestein der Mittelstandspolitik. Zuletzt handelte er mit SPD und Grünen noch eine gemeinsame Lösung für die Altlasten der Kernenergie aus. Ähnliches Gewicht hatte in der Innenpolitik immer, langjähriger Vorsitzender des Innenausschusses und Talkshow-König., Ober-Gesundheitspolitiker der CSU, ist ebenfalls ein fachliches Groß-Kaliber, genau wie, Ex-Finanzstaatssekretär und Aussiedlerbeauftragter.hatte sich in den letzten Jahren bei der Aufarbeitung des NSU-Komplexes und als Geheimdienstexperte einen Namen gemacht., langjährige Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, galt als scharfe Kritikerin der Merkel’schen Flüchtlingspolitik. Versteckter agierte, der seit zwölf Jahren den Wahlkreis Vechta/Cloppenburg vertrat, und deshalb der Mister Massentierhaltung des Bundestages war., einstige Miss Bundestag, hatte zuletzt keine große Bedeutung mehr.Die Union verliert überdies auch etliche Spitzenpolitiker.war Verteidigungsminister, Arbeitsminister, zuletzt außenpolitischer Sprecher.wäre Bundespräsident geworden, wenn er nicht wegen seiner Familie endgültig verzichtet hätte. Bei, den mit der Fliege, hätte es wieder zum Alterspräsidenten des Bundestages gereicht. Auf diesem Posten ist die Not jetzt groß; es gibt die Sorge, dass, der für die AfD kandidiert, der Älteste sein könnte, der dann im kommenden Herbst die Eröffnungsrede des neuen Bundestages zu halten hätte. Um das zu verhindern, drängten viele den Grünenzu einer erneuten Kandidatur, doch der will nun endgültig nicht mehr., Chefin der CSU-Landesgruppe, verstärkt den hochrangigen Pensionierungsreigen der Union. Ex-Familienministerinund Gatte, Innenstaatssekretär, sind ein anderer Fall. Sie wollen noch etwas anderes machen.Bei der SPD hatsein Mandat schon niedergelegt,wird es im Februar tun, wenn er Bundespräsident wird.Aber auch der langjährige Chef-Außenpolitikerverzichtet auf eine erneute Kandidatur, so dass die Partei auf diesem Feld gleich zwei ihrer Besten verliert. Zumal der prominente Verteidigungspolitikerebenfalls nicht wiederkommt., Ex-Bildungsministerin, war ohnehin ein eher sinkender Stern am SPD-Himmel, ebenso, die frühere Justizministerin. Ein Urgestein, vergleichbar mit Fuchs bei der Union, ist der Finanzpolitiker, der seit 36 Jahren den Wahlkreis Gelsenkirchen hielt. Für, Saarländerin und zuletzt Staatssekretärin, gilt in Bezug auf Frauenfragen ganz Ähnliches. Ebenso für, Chef der SPD-Arbeitnehmerorganisation AfA. Der linke Flügel der Partei verliert hier zwei sozialpolitisch herausgehobene Persönlichkeiten. Dass der Innenpolitikernach seiner Chrystal-Meth-Affäre nicht wieder kandidieren würde, war hingegen absehbar.Bei den Grünen hatte, ebenfalls Innenpolitiker, ebenfalls nach einer Chrystal Meth-Affäre, noch um eine erneute Aufstellung gekämpft, aber verloren., Mitbegründerin der Partei und kämpferische Menschenrechtlerin, tritt nicht wieder an, genauso wenig wie, der in Sachen Menschenrechte eine ganz ähnliche Bedeutung hat. Die Grünen verlieren hier also gleich drei Autoritäten und mit der früheren nordrhein-westfälischen Umweltministerinauch noch ihre prominenteste Umweltpolitikerin. Auch die Sozialexpertintritt nicht wieder an.Fachlichen Substanzverlust gibt es auch bei den Linken., Verteidigungspolitik) und, Energie) hatten sich über die Grenzen ihrer Fraktion hinaus einen guten Ruf erworben. So ist der Lauf der Dinge.Andere Abgeordnete werden auf die frei gewordenen Positionen nachrücken, viele haben schon darauf gewartet. Und neue Abgeordnete werden sich schnell hocharbeiten. Alles normal. Im Bundestag ist Mitleid keine Kategorie. Manchmal aber ein bisschen Wehmut.Von den sechs Bundestagsabgeordneten aus der Region Trier tritt nur der Trierer CDU-Parlamentarier(Foto: privat) nicht erneut an. Das kündigte der 59-Jährige bereits vor über einem Jahr an - "aus persönlichen Gründen", wie Kaster seinerzeit sagte. Der gebürtige Trierer sitzt seit 15 Jahren für die CDU im Bundestag, hat es dort sogar zum parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion gebracht. An Kasters Stelle soll derden Wahlkreis gewinnen. Gegen SPD-Generalsekretärindürfte der 44-Jährige im Rennen um das Direktmandat allerdings einen schweren Stand haben. Auch(beide CDU),(Linke) und(Grüne) treten bei der Bundestagswahl im Herbst erneut an. sey