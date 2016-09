Weg vom Negativ-Image: Paris feiert Drohnenfest

(dpa) - Drohnen statt Autos auf den Champs-Élysées: Paris hat den kleinen Fluggeräten erstmals ein eigenes Festival gewidmet. Profi-Anwender erklärten am Sonntag Besuchern auf der Prachtstraße, wie Drohnen funktionieren und wofür sie eingesetzt werden. Piloten ließen bei regnerischem Wetter ihre Modelle um die Wette fliegen. Die Veranstalter sprachen von mehr als 100 000 Schaulustigen.



Wegen des Ausnahmezustandes in Frankreich waren auch in den Seitenstraßen des Vorzeigeboulevards viele Sicherheitskräfte präsent. Besucher mussten ihre Taschen kontrollieren lassen. Normalerweise dürfen Drohnen die französische Hauptstadt nicht überfliegen, für das Festival machte die Stadt eine Ausnahme.



Einzige deutsche Pilotin beim Drohnenrennen war Julie Müller aus Soltau. Die 27-Jährige begann mit dem Drohnenfliegen erst im vergangenen Jahr. Inzwischen tourt sie mit ihrem selbstgebauten Gerät durch die Welt, unlängst war sie in Korea. Demnächst geht es auf die spanische Ferieninsel Ibiza. In Frankreich fliegt sie zum ersten Mal.



«Für diesen Sport braucht man ein ganz schönes Feingefühl», erzählt sie. «Wenn ich ein Rennen fliege, habe ich das Gefühl, selbst in der Drohne zu sitzen. Wenn ein Hindernis kommt, ziehe ich sogar den Kopf ein, so echt wirkt es.»



Beim Rennen wird die sportlich wirkende junge Frau mit den langen blonden Haaren Vierte. Acht Piloten waren an den Start gegangen. Ihr kommt es auch darauf an, dass Drohnen «etwas von ihrem Negativ-Image» verlieren. «Wir nennen sie deshalb eigentlich Rennkopter, damit man nicht immer an die bedrohlichen Militärdrohnen denkt.»



Die Stadt Paris will Drohnen als Wirtschaftsfaktor bekannter machen: «Sie lassen sich in vielen Bereichen einsetzen, bei der Bahn, bei der Feuerwehr, beim Schutz von historischen Gebäuden, in der Landwirtschaft», sagt der im Rathaus für Wirtschaftsentwicklung verantwortliche Jean-Louis Missika der Deutschen Presse-Agentur. «Frankreich ist in diesem Bereich sehr stark. Es gibt viele Start-Ups in der Luftfahrtbranche.»



Die Millionenstadt will zudem ihre Bürger sensibilisieren, «dass Drohnen kein Spielzeug sind», wie Missika sagt. Trotz des üblicherweise geltenden Flugverbots waren in der Vergangenheit immer wieder kleine Fluggeräte zu sehen, ob am Eiffelturm oder in der Nähe des Elysée-Palastes. Das führte zu Besorgnis, denn es blieb unklar, ob die Flüge harmloser Natur waren oder ob es möglicherweise kriminelle Absichten gab.