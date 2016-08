Wenn Elfen sauer werden - Unglücksfälle beschäftigen Island

Teile Islands liegen auf dem Polarkreis - aber an den Küsten ist es vergleichsweise mild. Der Flughafen befindet sich in Keflavik - eine Autostunde westlich von Reykjavik. Foto: dpa/tmn

(Reykjavik) Elfen spielen in Island für viele Menschen eine wichtige Rolle. Daher verwundert es nicht, dass eine Häufung von Unfällen an einer angeblichen Heimstatt der Fabelwesen ein Gesprächsthema ist. Seit Straßenarbeiter im August vergangenen Jahres einen «Elfenstein» unter einer Ladung Sand begruben, waren die Bauarbeiten in Siglufjörður von Unglücken überschattet, wie die isländische Zeitung «Morgunbladid» am Dienstag berichtete.