Wenn die Träume vom Windrad verwehen

Mainz/Waldweiler/Arzfeld. Viele Landtagsabgeordnete aus der Region Trier dürften in den kommenden Wochen in die Mainzer Ministerien düsen, um zu überzeugen und zu feilschen. Denn die Pläne des rheinland-pfälzischen Kabinetts, die Regeln für Windkraftanlagen im Landesentwicklungsplan zu verschärfen (siehe Extra), stoßen bei vielen Bürgermeistern auf Kritik. Sie bangen darum, dass ihnen nach jahrelanger Planung und hohen Kosten gar keine Genehmigung mehr für die angedachten Anlagen erteilt wird. In den Kommunen bringen die Pläne ganz unterschiedliche Sorgen mit sich.Manfred Rauber ist Ortsbürgermeister von Waldweiler (Kreis Trier-Saarburg). Er wartet täglich darauf, dass das Land die angedachten Windräder aus der Kernzone des Naturparks Saar-Hunsrück herausnimmt. Das wäre bitter nötig. Denn nun gelten neue Regeln. Nach dem Beschluss des Landeskabinetts dürfen Windräder in genau diesen Zonen nicht mehr stehen. Rauber hofft noch auf eine Ausnahme. "2011 ist uns das in Aussicht gestellt worden, als wir nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima und dem Ausstieg aus der Atompolitik zur Energiewende angehalten wurden." Waldweiler habe seine Aufgaben erfüllt. Die Gemeinde habe Gutachten eingereicht, um einen schädlichen Einfluss der Anlagen auf das Grundwasser auszuschließen. Außerdem verweist Rauber auf die Windräder im saarländischen Weiskirchen - nicht weit von Waldweiler entfernt. "Wir haben uns jetzt fünf Jahre mit den Plänen beschäftigt. Wenn das nichts wird, werde ich tief Luft holen müssen. Das wäre eine bittere Enttäuschung", sagt er. Das Problem: Übergangsfristen für Orte, deren Anlagen nahe am Naturpark liegen, hat das Land nicht eingeräumt. Das Umweltministerium teilt auf TV-Anfrage mit: "Die Erteilung einer Befreiung für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen in Kernzonen von Naturparken ist künftig nicht mehr möglich."Zwischen den Verbandsgemeinden Arzfeld und Südeifel (Kreis Bitburg-Prüm) liegen einige Kilometer. Geht es um die Abstände bei Windanlagen zu Wohnungen, liegen sie auf einer Linie. Die Anlagen in den Gemeinden sollen nach ihren Plänen weniger als 1000 Meter von Wohnsiedlungen entfernt stehen - das ist nach den neuen Regeln nicht mehr erlaubt. Während der Arzfelder VG-Bürgermeister Andreas Kruppert aber von einem genehmigten Flächennutzungsplan spricht, sind die Südeifeler noch nicht so weit. Das kann Folgen haben. Das Innenministerium teilt mit, eine Genehmigung zum Aufstellen der Anlagen könne zwar bis 30. April erfolgen. Dafür brauche es aber ein genehmigtes Flächennutzungsverfahren vor dem 27. September. Moritz Petry (Südeifel) hofft auf eine Ausnahme. Einen Unterstützer findet er in Kruppert: "Ich weiß, wie viel Arbeit in so einem Verfahren steckt."Derlegt fest, wo der Aufbau von Windanlagen verboten ist. Das rheinland-pfälzische Kabinett hat den Plan im September fortgeschrieben. Die Regierung einigte sich darauf, dass die Entfernung von Windrädern zu Häusern sich auf nicht weniger als 1000 Meter belaufen darf. In den Kernzonen der Naturparks dürfen keine Anlagen mehr stehen. Auch bestimmte Wasserschutzgebiete sollen für Windräder tabu sein. Der Entwurf ist auf der Seite des Innenministeriums eingestellt und soll auch in den Kreisverwaltungen ausgelegt sein. Gültig sind die Regeln noch nicht, auch wenn sich die Genehmigung bei Flächennutzungen daran ausrichten soll. Die Öffentlichkeit darf sich am Verfahren beteiligen. Bürger, Kommunen, Behörden oder Verbände können Stellungnahmen einbringen. Ein Entwurf soll dann dem Innenausschuss des Mainzer Landtags vorgelegt werden. Mit einem endgültigen Beschluss rechnet das Innenministerium im Frühjahr 2017. Gerade, weil es sich auch derzeit um einen Entwurf handelt, sind Kritiker sauer. Viele Kommunalpolitiker gehen von einer Klagewelle aus, sollten sie geplante Anlagen nicht umsetzen dürfen. florMehr zum Thema: Windkraftgegner schimpfen über "Hintertürchen"

Planung umsonst, Millionen verloren: Droht jetzt ein Windkraft-Debakel in der Region?