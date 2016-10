Wetten, dass es am Donnerstag stürmisch wird? #wettendass pic.twitter.com/oY6D31Zo5C — NEO MAGAZIN ROYALE (@neomagazin) 11. Oktober 2016

«Derartige Überlegungen gibt es nicht», sagte ein ZDF-Sprecher am Dienstag in Mainz. «Es gibt in dieser und in der kommenden Woche das "Neo Magazin Royale" mit dem Untertitel "Wetten, dass..? – 1" beziehungsweise "Wetten, dass..? – 2".»Böhmermann lädt sich für die Sendungen am 13. und 20. Oktober den CDU-Abgeordneten Jens Spahn, den Journalisten Ulrich Wickert sowie die Musiker DJ Bobo, Eko Fresh und Eva Padberg ein.«Wetten, dass..?» ist im ZDF Ende 2014 eingestellt worden.