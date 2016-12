Wildschwein bricht in Fitnessstudio ein

Ein Wildschwein rennt am 18.12.2016 in Walldorf (Baden-Württemberg) durch ein Fitnessstudio. Aufnahme einer Überwachungskamera. Foto: -/fit-o-drom Foto: - (fit-o-drom)

(Walldorf) Ein Wildschwein ist in ein Fitnessstudio in Baden-Württemberg eingebrochen - es wurde dabei sogar gefilmt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Inhaber des Studios in Walldorf in der Nacht zum Montag einen Einbruchsalarm bekommen und die Polizei alarmiert. Die umstellte und durchsuchte das Gebäude, ohne etwas zu finden.