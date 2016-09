Zahl der Opfer im Straßenverkehr 2015 gestiegen - Polizei kündigt mehr Kontrollen an

Überhöhte Geschwindigkeit. Das war laut dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz in 25 Prozent aller Fälle der Grund für 140.416 Verkehrsunfälle im Jahr 2015. Dabei hätten 194 Menschen ihr Leben verloren. Das seien 18 Menschen mehr als noch im Jahr 2014. Besonders Unfälle auf Autobahnen und Bundesstraßen hätten stark zugenommen.



Die Polizei will jetzt mit mehr und gezielteren Kontrollen dem Negativtrend, der sich seit zwei Jahren bemerkbar macht, entgegenwirken. Deswegen werden die Polizeipräsidien Koblenz, Rheinpfalz, Trier und Westpfalz vom 12. bis 16. September vermehrt und gezielter kontrollieren.



Laut dem LKA Rheinland-Pfalz war 2013, seit 1950, das Jahr mit den wenigsten Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang. In den vergangenen zwei Jahren, sei jedoch wieder ein Anstieg bei tödlichen Verkehrsunfällen zu erkennen.