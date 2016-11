Ziemlich beste Freunde: Rind und Riesenschildkröte haben sich in Bangkok kennengelernt

Auf Facebook veröffentlichte die Organisation Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Simon seinen Kopf an Leonardos Panzer reibt oder wie beide Tiere aneinandergeschmiegt im Gras liegen.



Dies sei eine der seltsamsten Tierfreundschaften, die sie je dort gesehen hätten, hieß es. «Sie folgen sich überall hin, teilen ihre Mahlzeiten und ruhen sich gemeinsam aus», hieß es.



Leonardo, eine afrikanische Spornschildkröte (Centrochelys sulcata), befinde sich seit der Schließung eines Zoos in Bangkok 2013 in der Auffangstation. Simon, das Rind, sei im Februar schwer verletzt gerettet worden, nachdem es sich in einer Kletterpflanze verfangen hatte. Das Tier habe eine Beinprothese erhalten und entwickele sich gut.