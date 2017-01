Zum Wiehern: Polizei entdeckt Pony im Kofferraum von Kleinwagen

Bei einer Verkehrskontrolle in Brandenburg haben Polizisten in einem Kofferraum ein lebendes Shetland-Pony entdeckt. „Dem Tier ging es gut, hatte genug Platz und es war ausreichend gesichert“, sagte Polizeisprecherin Anja Resmer am Mittwoch.