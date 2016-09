Zwei Tote bei Feuer in Bochumer Krankenhaus - Sechs Verletzte in Lebensgefahr

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen am 30.09.2016 in Bochum (Nordrhein-Westfalen) die brennenden oberen Stockwerke des Krankenhauses Bergmannsheil. Foto: Marcel Kusch (dpa)

(Bochum) Sechs Verletzte des Großbrandes in einer Bochumer Klinik schweben in Lebensgefahr. Diese Angaben machten Sprecher der Polizei und der Stadt Bochum am Freitagmorgen. Bei dem verheerenden Feuer waren in der Nacht nach bisherigem Stand zwei Menschen ums Leben gekommen und insgesamt 15 Menschen verletzt worden.