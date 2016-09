bb





Seit Freitag läuft sie - die bereits vierte Staffel von Promi Big Brother. 12 Prominente lassen sich für das TV-Format während 2 Wochen in einem Wohncontainer einsperren. Der Alltag der mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten wird dabei pausenlos aufgezeichnet.



Darunter dieses Jahr auch zwei Gesichter, die in unserer Region nicht ganz unbekannt sein dürften: Der 47-Jährige Mario Basler, Ex-Fußballprofi, Europameister und ehemaliger Cheftrainer der Eintracht Trier. Und die 26-Jähriger Cathy Lugner, Ex-Playboy-Bunny und Playmate, in Wittlich geboren als Catherine Schmitz.



Beide sorgten in den ersten Tagen bereits für viel Wirbel. Unter Tränen machte Cathy Lugner vor laufender Kamera ein schockierendes Ehe-Geständnis. Gut 57 Altersunterschied trennen die Blondine und ihren österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner voneinander. Eine Tatsache, für die Lugner oft kritisiert wird. Von Basler darauf angesprochen sagte Cathy über ihre Ehe zum österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner "Wenn du immer nur hörst, du bist eine Bitch, du willst nur sein Geld, dann denkst du irgendwann , ihr könnt mich mal". Von ihrem Mann scheint Lugner sich da mehr Unterstützung zu wünschen.