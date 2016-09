TrierNoch größer, noch vielfältiger, noch beeindruckender: Die zweite Respekt!-Gala ist die erste, die ein ganzes Jahr umfasst, also jeweils zwölf Monatsgewinner würdigt und einen Einzel- und einen Gruppensieger für ganz 2015 auszeichnet. Gewonnen aber, da sind sich die fast 250 Gäste in der Europahalle einig, haben alle. mehr...

TrierDer Förderverein Eifeltierheim und Michael Wengenroth (Trier) sind die Sieger 2015 des TV-Ehrenamtspreises Respekt! Die Auszeichnung wurde in einer Gala am Sonntag in der Europahalle Trier verliehen. Die Eifeler Gruppensieger erhalten 5000 Euro. Einzelsieger Wengenroth freut sich über eine Frühlingsfahrt an die Costa Dorada als Preis. Gewählt worden sind sie von TV-Lesern aus den Monatsgewinnern 2015. In der TV-Gala würdigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer das Engagement von Ehrenamtlichen. mehr...