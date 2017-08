Endspurt: Wer wird Sieger beim Ehrenamtspreis im Monat August?

(doth) Bei den Gruppen können Sie sich zwischen Pfote drauf, der Tierhilfe in Pellingen, dem Rentnerteam des SSV Dhrontal e.V. und dem Bürgerverein Holsthum entscheiden. Bei den Einzelkandidaten gehen Manfred Kronenburg vom Racing Team Trier, Jonathan Skubski, der in Bitburg eine evangelische Jugendgruppe leitet, und der Gartenfreund Peter Kischkel aus Klausen ins Rennen.Respekt!- der TV Ehrenamtspreis ist ein echter Leserpreis: Denn von unseren Lesern kommen die Vorschläge für die Gruppen und Einzelpersonen. Und die Leser stimmen per Telefon oder via Internet über die Monatssieger ab.Wenn Sie Vorschläge für lobenswertes Engagement von Einzelnen oder Gruppen haben, reichen Sie uns diese am besten per E-Mail ein und schicken diese an die Adresse: respekt@volksfreund.de . Eine Bitte: Sprechen Sie vorher mit den möglichen Kandidaten, damit diese sich nicht überrumpelt fühlen.Eine Jury aus dem Medienhaus Trierischer Volksfreund wählt drei Gruppen und Einzelpersonen aus, unter denen die TV-Leser die Wahl haben. Die ausführliche Vorstellung finden Sie zweimal im Monat auf den Vereinsseiten (jeweils Mittwochausgabe) und auf unserer Respekt-Seite . doth