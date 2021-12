Justiz Ein Genie, ein Bunker, Hunderttausende Taten: Unsere Analyse zum Urteil im Cyberbunker-Prozess

Eishockey : Großer Bären-Kampf mit einem Punkt belohnt

Was für ein Spiel: Erst im Penaltyschießen unterlagen die Eifel-Mosel-Bären in der Eishockey-Hessenliga gegen Lauterbach mit 4:5 (2:1,1:2,1:1,0:1). Die Zuschauer in der Eishalle am Südring in Bitburg bekamen ein sehr gutes und spannendes Eishockeyspiel geboten, in welchem die Bären den Lauterbacher Luchsen einen intensiven Abnutzungskampf boten, welcher am Ende mit einen Punkt belohnt wurde.