Union Berlin bleibt in der 2. Liga ungeschlagen. Gegen Darmstadt gewannen der Berliner souverän. Das reicht allerdings immer noch nur für die Verfolgerrolle - hinter Hamburg und Köln.

Der 1. FC Union Berlin bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga erster Verfolger des Spitzenduos aus Hamburg und Köln. Die Berliner gewannen am Samstag mit 3:1 (2:0) gegen den SV Darmstadt 98. Damit bleiben die Eisernen in dieser Saison ungeschlagen und auf Platz drei.

Der überraschend für Sebastian Polter von Beginn an aufgebotene Sebastian Andersson erzielte die ersten beiden Treffer (28./42. Minute), Darmstadts Kapitän Aytac Sulu markierte zudem ein Eigentor (65.). Torjäger Serdar Dursun erzielte den Treffer für die Gäste (73.), die die dritte Niederlage in Serie kassierten.

Die Partie wurde in der ersten Halbzeit von einem Stimmungsboykott der 21.474 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei begleitet. Bis zum Pausenpfiff schwieg das Publikum, lediglich drei Protest-Plakate waren ausgerollt - auch von den Gästefans aus Darmstadt. Sie sprachen sich gegen Montagsspiele aus und nahmen die Vereine in die Pflicht, gegen Anstoßzeiten unter der Woche vorzugehen.

Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Florian Hübner, Reichel - Prömel, Schmiedebach - Abdullahi (61. Hartel), Kroos (75. Zulj), Mees (88. Parensen) - Andersson. - Trainer: Fischer

Darmstadt: Heuer Fernandes - Rieder, Franke (66. Höhn), Sulu, Holland - Medojevic, Tobias Kempe (80. Boyd) - Heller, Wurtz (55. Mehlem), Jones - Dursun. - Trainer: Schuster

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Tore: 1:0 Andersson (28.), 2:0 Andersson (42.), 3:0 Sulu (65., Eigentor), 3:1 Dursun (73.)

Zuschauer: 21.474

Beste Spieler: Trimmel, Andersson - Dursun

Gelbe Karte: Sulu (5)

Torschüsse: 18:7

Ecken: 8:2

Ballbesitz: 42:58 %

Zweikämpfe: 113:97

(rent/dpa)