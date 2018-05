Bei erneuten Konfrontationen mit israelischen Soldaten sind an der Gaza-Grenze 170 Palästinenser verletzt worden. 22 seien von scharfer Munition getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Freitag mit.

Die israelische Armee sprach von etwa 7000 Palästinensern an fünf Orten entlang der Grenze. Sie würden brennende Reifen in Richtung der Soldaten rollen und Steine werfen. Die Armee hat mehrfach betont, die Scharfschützen an der Grenze hätten klare Anweisungen, erst nach mehreren Warnungen zu schießen und auch dann nur auf die Beine.

Die Proteste finden wegen des 70. Jahrestags der Staatsgründung Israels statt.