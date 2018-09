später lesen Nachholspiel bei Dynamo Dresden Hamburger SV erobert Zweitliga-Spitze FOTO: dpa / Sebastian Kahnert FOTO: dpa / Sebastian Kahnert Teilen

Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga den vierten Sieg in Folge gefeiert und damit die Tabellenführung übernommen. Der Bundesliga-Absteiger gewann am Dienstag die Nachholpartie bei Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0)