Nürburgring 24-Stunden-Rennen: Kräftemessen bei der Generalprobe

Es ist weit mehr als nur die Generalprobe für den Saison-Höhepunkt in der Eifel, das 24-Stunden-Rennen vom 18. bis 21. Mai. Bei den sogenannten ,Qualifiers‘ am kommenden Wochenende (22. und 23. April) haben die Fahrer und Teams der Top-Autos an zwei Tagen die Gelegenheit, ihre Boliden zum letzten Mal am Schauplatz des Eifel-Klassikers zu testen. Auf dem Programm stehen neben den Qualifikationstrainings und einem Top-Qualifying (Einzelzeitfahren) zwei Rennläufe, von denen der Samstag-Lauf bis in die dunklen Abendstunden hineinführt.