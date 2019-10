Unfall in Pronsfeld

Pronsfeld Auf der Landesstraße 16 ist bei Pronsfeld ein 29 Jahre alter Motorradfahrer verunglückt. Er wurde dabei leicht verletzt.

In einer Rechtskurve kam der 29-Jährige mit seinem Motorrad von Habscheid kommend auf der L♦16 in Fahrtrichtung Pronsfeld nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.