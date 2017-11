später lesen 41 Bewohner können nach Brand nicht in Wohnungen zurück Teilen

Weil bei einem Brand in einem Hochhaus in Völklingen Leitungen zerstört worden sind und noch hochgiftige Gase durch das Gebäude wabern, sind die Bewohner in Ersatzunterkünften untergebracht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellten die Feuerwehr und die Stadt fest, dass die Wohnungen vorerst unbewohnbar sind. Die Stadt brachte zunächst etwa die Hälfte der 41 Bewohner in die Kulturhalle und verteilte sie später auf Unterkünfte wie Hotels. Andere kamen bei Verwandten und Bekannten unter. dpa