5,8 Millionen sehen Fehlschuss-Festival der Biathletinnen

Der enttäuschende achte Platz der deutschen Biathletinnen in der olympischen Staffel von Pyeongchang hat dem ZDF am Donnerstag den Tageshöchstwert beschert.

5,82 Millionen Zuschauer verfolgten das Rennen von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier und Co. am Mittag, was einen Marktanteil von 45,6 Prozent bedeutete. Die 4,10 Millionen Zuschauer beim Staffel-Triumph der Nordischen Kombinierer zuvor am späten Vormittag ergaben einen Marktanteil von 42,0 Prozent.

Platz eins im Pyeongchang-Ranking belegt weiter das Gold von Biathlet Arnd Peiffer im Männersprint am 11. Februar mit 7,49 Millionen Zuschauern. Die Bronzemedaille von Laura Dahlmeier im Biathlon-Einzelrennen am 15. Februar erzielte den bislang höchsten Marktanteil von 47,4 Prozent.