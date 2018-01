später lesen Geldern 140 Teilnehmer in Geldern bei "Jugend musiziert" FOTO: G.s. FOTO: G.s. Teilen

Rund 140 junge Musiker nehmen am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" teil, der am Samstag, 20. Januar, in Geldern stattfindet. "Wir freuen uns sehr, die jugendlichen Teilnehmer in Geldern begrüßen zu können", so Thomas Dieckmann, Vorsitzender des Regionalausschusses "Jugend musiziert".