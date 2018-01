später lesen Wegberg 1495 Euro für "Sankt Martin HILFT" FOTO: Pfarrei St. Martin Wegberg FOTO: Pfarrei St. Martin Wegberg Teilen

"Giving Friday" - so hieß es am 24. November deutschlandweit in den dm-Filialen. Die dm-Filialen in Rath-Anhoven und Wegberg hatten als Sponsorenpartner in diesem Jahr "Sankt Martin HILFT" ausgewählt. Die Filialleiterinnen Birgit Körner und Derya Wolters waren glücklich, den stolzen Betrag von 1495 Euro an das Koordinatorenteam mit Willibert Jansen, Diakon René Brockers und Kaplan Michael Marx sowie an Pfarrer Huu Duc Tran übergeben zu dürfen.