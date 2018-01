3x2 Karten für Bibi Blocksberg

Am 25. Februar in der Historischen Stadthalle

Pünktlich zu ihrem 35-jährigen Geburtstag ging Bibi Blocksberg 2015 mit dem neuen Musicalspaß "Hexen hexen überall" für drei Jahre auf Tour. Am 25. Februar 2018 um 14 Uhr ist "Bibi Blocksberg – das Musical" in der Historischen Stadthalle zu erleben.





Und was für eine Aufregung: Der internationale Welthexentag steht an und das ausgerechnet in Neustadt. Bibi Blocksberg und ihre Junghexenfreundin Schubia wollen das festliche Programm nicht den verstaubten Althexen Mania und Walpurgia überlassen. Sie würden lieber etwas mehr Schwung in diese Traditions-Veranstaltung bringen. Doch Junghexen ist die Anwesenheit an diesem Tag verboten.





Karten gibt es ab 21 Euro bei www.wuppertal-live.de





Wir verlosen 3x2 Karten.





Die Gewinnfrage:





Wie heißt die Schöpferin von Bibi Blocksberg?



a) Elfie Donnelly



b) Johanny Spyri





Schicken Sie Ihre Lösung mit Ihrer Adresse (wird nur für Gewinnspiel verwendet und nicht an Dritte weitergegeben) und dem Betreff "Bibi Blocksberg" an:





verlosung@wuppertaler-rundschau.de





Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen! Einsendeschluss ist der 23. Februar 2018. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.





Wir wünschen viel Erfolg!