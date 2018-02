6000 Schüler geben ein Konzert im Dome

Johanna (11) ist aufgeregt. Am 7. Juli darf die Schülerin des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums mit 6000 anderen Fünft- und Sechstklässlern im Projektchor "6K United" im ISS Dome singen. Heute ist ihre dritte Singprobe. Die ersten beiden waren mit ihren Schul-Chorleitern Ralph Erkelenz und Christine Plankemann. Dieses Mal proben sie und ihre 124 Mitschüler mit dem Leiter des Projekts, Fabian Sennholz. Nach ein paar spielerischen Gesangsübungen beginnt der Chor auch gleich damit, die ersten Lieder für das anstehende Konzert zu üben. Mit großer Begeisterung singen die Kinder "Wir sind groß" und "Chöre" von Mark Forster. Insgesamt sollen bis zum Auftritt 14 Stücke einstudiert werden. Lina Oster

"Das funktioniert ja schon prima", lobt Sennholz. Lykka (11) geht in die sechste Klasse und hatte bis jetzt sogar nur eine Probe. "Ich hab' mich hier in der Schule für das Projekt angemeldet, weil mir Singen großen Spaß macht", sagt sie begeistert. Johanna stimmt ihr zu: "Man kann dabei einfach alles Positive rauslassen." Sennholz hat 2017 mit Ines Weidemann und Frank Scherk das Chorprojekt "6K United" gegründet. Er stand schon mit Tim Bendzko auf der Bühne. In diesem Jahr gibt es drei Konzerte: in Hamburg, Berlin und eben am 7. Juli im ISS Dome. Begleitet wird der Chor von einer Band, die in Teilen schon mit Künstlern wie Cro und Glashaus auf der Bühne stand. Auch wenn sich kurz nach dem Anmeldestart im November 2017 schon etwa 1000 Schüler aus Düsseldorf und der Umgebung für das Projekt registriert haben, werden noch Mit-Sänger gesucht. Teilnehmen kann man als Klasse, Musikschule oder Chor. Anmeldungen sind noch bis zum 2. März möglich. Die Stadt Düsseldorf unterstützt das Projekt.

Die Teilnahmekosten betragen pro gemeldetem Chor 110 Euro. Dafür gibt es Material, die Probe mit Projektleiter Fabian Sennholz und als Höhepunkt den Auftritt im Dome. Und die Kinder freuen sich riesig auf das Ereignis. Weitere Infos unter www.6k-united.de.