65 Jahre Mitgliedschaft bei "Cäcilia"

STRAELEN Bei der Generalprobe zum letzten Auftritt beim Hochamt am ersten Weihnachtstag konnte Jürgen Bonnes, Vorsitzender des Musikvereins "Cäcilia" Straelen, ein Mitglied in den eigenen Reihen für 65 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein ehren. Auch wenn es gemäß den Statuten des Musikvereins oder auch des Blasmusikverbandes keine "offizielle" Ehrung für eine so lange Mitgliedschaft gibt, wollte sich der Verein bei Peter op de Laak mit einem Präsentkorb bedanken, das er sein musikalisches Hobby schon so lange im Verein verbracht hat. Auf dem Foto freut sich Peter op de Laak mit dem Vorsitzenden Jürgen Bonnes über das schöne Präsent.