später lesen Düsseldorf 90-Millionen-Jackpot: Verlosung von Lottoscheinen Teilen

Twittern

Teilen



Der Eurojackpot steht in der Gewinnklasse´ bei seinem Maximalbetrag von 90 Millionen Euro. Auch in der Gewinnklasse zwei warten zusätzliche 15 Millionen Euro auf Gewinner. Unsere Zeitung verlost heute für die morgige Freitagsziehung des Euro-Jackpots fünf Systemscheine im Wert von je 91 Euro. Wer heute bis 18.30 Uhr unter 01379 886644 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort "rplotto", Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS). Teilnahme ab 18.