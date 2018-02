A46-Auffahrt Eller wird tagelang gesperrt

In Fahrtrichtung Neuss

Die Autobahn 46 wird in Düsseldorf ausgebaut. Dafür wird die Auffahrt in Düsseldorf-Eller zehn Tage lang nicht befahrbar sein.

Von Mittwochabend, 7. Februar, 21 Uhr, bis voraussichtlich Samstag, 17. Februar, ist an der A46 in der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller die Auffahrt in Fahrtrichtung Neuss/Heinsberg gesperrt. Umleitungen zur Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen werden mit rotem Punkt ausgeschildert.

Für den momentan laufenden Ausbau der nördlichen Parallelfahrbahn im Autobahnkreuz Düsseldorf-Süd sei diese temporäre Sperrung der Auffahrt Eller notwendig, teilte Straßen NRW mit. In den kommenden Monaten wird es in diesem Bereich weitere Einschränkungen und Sperrungen geben. Diese werden jeweils separat im Voraus angekündigt.

Voraussichtlich im Herbst 2018 werden dann auf der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf drei provisorische Fahrstreifen freigegeben.

(cebu)